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Екстрених відключень світла в Україні 2 червня не буде – «Укренерго»
Аварійні відключення по Україні 2 червня скасовані, проте ввечері діятимуть ліміти на споживання електроенергії.
Про це повідомляє НЕК «Укренерго».
Ліміти на споживання електроенергії для кожної області діятимуть сьогодні з 8:00 до 24:00 по всій території України.
При перевищенні лімітів обленерго можуть застосовувати для промислових та побутових споживачів графіки погодинних відключень.
Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується.