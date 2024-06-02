Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:22
Просмотров: 50

Екстрених відключень світла в Україні 2 червня не буде – «Укренерго»

Екстрених відключень світла в Україні 2 червня не буде – «Укренерго»

Аварійні відключення по Україні 2 червня скасовані, проте ввечері діятимуть ліміти на споживання електроенергії.

Про це повідомляє НЕК «Укренерго».

Ліміти на споживання електроенергії для кожної області діятимуть сьогодні з 8:00 до 24:00 по всій території України.

При перевищенні лімітів обленерго можуть застосовувати для промислових та побутових споживачів графіки погодинних відключень.

Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 