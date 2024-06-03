Сегодня 10:19
Просмотров: 77
У Харкові зачинили частину переходу на станції метро «Історичний музей»
На станції «Історичний музей» харківського метрополітену тимчасово буде зачинено частину пішохідного переходу.
Про це повідомляє КП «Харківський метрополітен».
Вихід №3 з підвуличного пішохідного переходу на станції «Історичний музей» (у бік вул. Університетської) буде тимчасово зачинено для користування пасажирів у звʼязку з необхідністю підготовки до ремонтних робіт.
Про відновлення роботи вказаної ділянки підвуличного пішохідного переходу буде повідомлено додатково.