Харків’янки здобули «золото» та «бронзу» на третьому етапі Кубка світу з артистичного плавання

Змагання з артистичного плавання відбулися з 31 травня по 2 червня у Канаді: збірна України перемогла в акробатичній групі.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

За свій виступ спортсменки Харківської області Іванна Бурба, Амелія Волинська, Марія Здоровцова, Аліса Кулик, Ангеліна Овчиннікова, Валерія Тищенко, а також киянки Олександра Горецька та Єлизавета Лимар отримали 244.4834 бала. Друге місце посіли представниці Китаю (242.6500 бала), а третє спортсменки з Канади (236.3034 бала).

В свою чергу, харків’янки Владислава і Марина Алексіїви здобули «бронзу» в довільному дуеті, отримавши від суддів 242.1772 бала. Перевершити виступ українок змогли лише спортсменки з Канади (246.5501 бала) та Японії (253.7730 бала).

Для сестер Алексіївих це друга в цьому сезоні медаль на етапах Кубка світу. Нагадаємо, що на етапі в Парижі вони стали срібними призерками. Завдяки цим нагородам Владислава та Марина з п’ятим результатом увійшли до числа дванадцяти найкращих дуетів та змагатимуться у Суперфіналі Кубка світу, який з 5 по 7 липня відбудеться в угорському Будапешті.

Агентство Телевидения Новости