На Харківському напрямку окупанти втратили за добу 59 солдатів та 40 одиниць військової техніки

Оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 10:30 3 червня. 831 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Протягом минулої доби окупанти завдавали авіаційних ударів у районах населених пунктів Стариця, Білий Колодязь, Вовчанськ, Іванівка, Старий Салтів, Вовчанські Хутори, Ветеринарне, Шестакове, Зелене, Нескучне, П’ятихатки Харківської області та по місту Харків з повітряного простору російської федерації (з районів російських населених пунктів Середа, Короча та Шебекіно білгородської області).

На Харківському напрямку від початку доби активних штурмових дій ворога не відбувалось, українські захисники продовжують нарощувати оборонні спроможності.

За минулу добу загальні втрати загарбників на цьому напрямку склали: 130 осіб, із них 59 – безповоротні, та 40 одиниць озброєння і військової техніки. Знищено три танки, бойову броньовану машину, одну артилерійську систему, 14 БпЛА, 12 автомобілів, три одиниці спецтехніки. Пошкоджено – один танк, дві артсистеми, два автомобілі та одну одиницю спеціальної техніки. Крім того, уражено три склади з боєприпасами, один склад ПММ та 12 бліндажів окупантів.

На Куп’янському напрямку триває ворожа атака в районі Невського. Ситуація напружена.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости