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На Харківщині викрито двох жінок: співпрацювали з окупантами

На Харківщині викрито двох жінок: співпрацювали з окупантами

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру двом жінкам за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Встановлено ще двох осіб, які під час окупації Куп’янського району збройними силами рф добровільно працевлаштувались до так званого «пенсійного фонду».

Одна з підозрюваних — 45-річна мешканка села Кіндрашівка, яка обійняла посаду «архивариуса отдела административно-хозяйственной деятельности». Вона відповідала за роботу архіву «отделения», систематизувала й обробляла інформацію про осіб пільгових категорій.

Друга колаборантка — 41-річна жителька Куп’янська. Вона в якості «головного спеціаліста» займалась формуванням списку пенсіонерів для виплати «матеріальної допомоги» в розмірі 10 000 російських рублів від окупаційної влади, а також впроваджувала механізми пенсійного забезпечення громадян відповідно до законодавства рф.

Наразі підозрювані переховуються від слідства, вирішується питання щодо оголошення їх у розшук.

Агентство Телевидения Новости

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