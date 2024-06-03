На Харківщині викрито двох жінок: співпрацювали з окупантами
За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру двом жінкам за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Встановлено ще двох осіб, які під час окупації Куп’янського району збройними силами рф добровільно працевлаштувались до так званого «пенсійного фонду».
Одна з підозрюваних — 45-річна мешканка села Кіндрашівка, яка обійняла посаду «архивариуса отдела административно-хозяйственной деятельности». Вона відповідала за роботу архіву «отделения», систематизувала й обробляла інформацію про осіб пільгових категорій.
Друга колаборантка — 41-річна жителька Куп’янська. Вона в якості «головного спеціаліста» займалась формуванням списку пенсіонерів для виплати «матеріальної допомоги» в розмірі 10 000 російських рублів від окупаційної влади, а також впроваджувала механізми пенсійного забезпечення громадян відповідно до законодавства рф.
Наразі підозрювані переховуються від слідства, вирішується питання щодо оголошення їх у розшук.