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На північ від Харківщини у Бєлгородській області вражено С-400

На північ від Харківщини у Бєлгородській області вражено С-400

У Бєлгородській області рф вражено ЗРК С-300/400.

Про це повідомив Telegram-канал ASTRA у понеділок, 3 червня, пише Кореспондент.

Стверджується, що удар був завданий із застосуванням РСЗВ HIMARS. У мережі з’явилися кадри з наслідками обстрілу.

«Можливо, йдеться про атаку на Корочанський район Бєлгородської області 2 червня. Тоді було атаковано місце дислокації МО РФ, згоріло кілька одиниць військової техніки. Вже під час гасіння пожежі здетонував боєприпас, що призвело до загибелі секретаря ради безпеки району Ігоря Нечипоренка, поранення глави адміністрації райони та сільських поселень та трьох військовослужбовців МО РФ», – йдеться у повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

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