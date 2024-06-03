На Харківщині у державній зраді підозрюється мешканець Вовчанська

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру 37-річному чоловіку за фактами державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану, та колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну, під час окупації Вовчанська місцевий мешканець перейшов на бік ворога. Чоловік переїхав до Бєлгорода та у травні 2023 року вступив до лав збройних сил рф.

Уклавши контракт, зрадник пройшов бойову підготовку, здобув військову спеціальність водія-механіка бойової машини піхоти та отримав позивний «Циган».

Чоловік проходить службу в 6-му козачому штурмовому загоні «Шторм-Z» на посаді командира гранатометного відділення та має російське військове звання молодший сержант. Він був залучений до виконання завдань та брав безпосередню участь у бойових діях на Луганському напрямку проти Збройних Сил України.

Вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у розшук.

Агентство Телевидения Новости