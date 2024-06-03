Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:37
Просмотров: 116

На Харківщині у державній зраді підозрюється мешканець Вовчанська

На Харківщині у державній зраді підозрюється мешканець Вовчанська

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру 37-річному чоловіку за фактами державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану, та колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну, під час окупації Вовчанська місцевий мешканець перейшов на бік ворога. Чоловік переїхав до Бєлгорода та у травні 2023 року вступив до лав збройних сил рф.

Уклавши контракт, зрадник пройшов бойову підготовку, здобув військову спеціальність водія-механіка бойової машини піхоти та отримав позивний «Циган».

Чоловік проходить службу в 6-му козачому штурмовому загоні «Шторм-Z» на посаді командира гранатометного відділення та має російське військове звання молодший сержант. Він був залучений до виконання завдань та брав безпосередню участь у бойових діях на Луганському напрямку проти Збройних Сил України.

Вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у розшук.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 