Окупанти активізувалися на Харківському напрямку: триває бій
Оперативна інформація станом на 13.30 03.06.2024 щодо російського вторгнення.
Ворог активізувався на Харківському напрямку. Триває бій біля Липців, повідомляє Генштаб ЗСУ,
На Куп’янському напрямку кількість ворожих атак збільшилась до чотирьох, з них три в районах Невського та Серебрянського лісництва тривають. Ворог застосовує КАБи та некеровані ракети в районах Сіверська, Куп’янська та Синьківки.
Також активізувався ворог на Сіверському напрямку, де загальна кількість атак ворога за сьогодні зросла до восьми, шість з яких тривають в районі Роздолівки. Тривають боєзіткнення на Краматорському напрямку.
На Покровському напрямку найбільш гаряче. Кількість боїв за сьогодні зросла до 27, з них 13 тривають. Найбільша активність ворога в районі Новоолександрівки та Сокола. Ворог застосовує авіацію.
На Времівському напрямку противник за підтримки авіації перейшов до активних дій.
На Оріхівському напрямку було відбито три спроби ворога покращити свої позиції в районах Роботиного та Малої Токмачки. Ворог застосував авіацію.