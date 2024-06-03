У Харкові у комендантську годину патрульні виявили п’яну жінку-водія

У Харкові близько 1-ї години ночі, на вулиці Деревʼянка патрульні зупинили авто Audi за порушення комендантської години.

Про це повідомляє патрульна поліція Харківської області.

Під час спілкування з водійкою поліцейські виявили у неї ознаки алкогольного сп’яніння, тому запропонували пройти відповідний огляд. Результат огляду склав 0.61 проміле алкоголю, що перевищило допустиму норму в понад 3 рази, з чим кермувальниця погодилась.

Під час складання адміністративних матеріалів пасажир авто Audi пропонував правоохоронцям неправомірну вигоду у сумі 5000 гривень за непритягнення водійки до відповідальності. На неодноразові попередження про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди громадянин не реагував.

Для фіксації обставин події поліцейські викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Патрульні відсторонили водійку від керування та склали на неї адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп‘яніння) КУпАП.

Агентство Телевидения Новости