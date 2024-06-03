З 1 червня 2024 року в Україні зросли тарифи на електроенергію

31 травня на засіданні Кабінету міністрів України було затверджено новий тариф на електроенергію для населення.

Кабмін встановив єдину фіксовану ціну на електроенергію для населення 4,32 грн/кВт-год, повідомляє Кореспондент.

Новий тариф набув чинності від 1 червня 2024 року та діятиме до кінця квітня 2025 року. Тепер за світло доведеться платити майже на 64% більше.

Продовжує працювати нічний тариф, що становить 50% вартості звичайного тарифу. Так, побутові споживачі, які встановили у своїх будинках двозонні лічильники, в нічний час з 23:00 до 07:00 можуть споживати електроенергію дешевше.

Від 1 червня 2024 року за спожиту вночі електроенергію платитимуть 2,16 грн за кіловат.

Крім того, рішенням уряду також передбачено зміни для побутових споживачів, у будинках яких встановлено електричне опалення.

Для них діятиме окремий тариф:

споживання до 2000 кВт на місяць – 2,64 грн/кВт;споживання понад 2000 кВт на місяць – 4,32 грн/кВт.

«Підвищення тарифу – це складний, але необхідний крок. Мета – не залишитись без світла, втримати систему. Нас чекає масштабна реконструкція, яка потребує величезних сил і коштів. Весь цей час триває ремонтна кампанія на об’єктах генерації, розподілу та передачі. На жаль, розуміємо, що обстріли об’єктів енергетики з боку ворога будуть продовжуватись, і маємо задіяти усі можливі ресурси»,- заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

Він додав, що якби росія систематично не руйнувала енергетичну інфраструктуру України, то тарифи поки що залишились би незмінними.

Агентство Телевидения Новости