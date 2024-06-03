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Комунальники за вихідні усунули 20 аварій на водоводах у Харкові

Комунальники за вихідні усунули 20 аварій на водоводах у Харкові

Бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» усунули у вихідні 20 аварій на трубопроводах і відремонтували стільки ж оглядових колодязів з заміною запірної арматури.

Про це повідомляє Харківська міськрада.

Зокрема, в Шевченківському районі фахівці усунули чотири пошкодження на трубопроводах.«Аварії сталися на проспекті Перемоги, вулицях Клочківській та Отакара Яроша. Пошкоджені мережі відремонтували оперативно. Паралельно провели підготовчі роботи з заміни технічно зношеної ділянки трубопроводу на вулиці Клочківській», – розповів начальник районної служби Андрій Цілогородцев.

Агентство Телевидения Новости

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