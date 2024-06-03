На Харківщині судитимуть розповсюджувача наркотиків

Слідчі Харківщини скерували до суду обвинувальний акт щодо зловмисника, який розповсюджував наркотики через «закладки».

Про це повідомляє поліція Харківської області.

У квітні слідчі Чугуївського райуправління поліції за оперативного супроводу сектору кримінальної поліції викрили місцевого мешканця у збуті особливо небезпечного наркотику PVP.

Вилучену речовину поліцейські направили на експертизу, яка підтвердила, що це небезпечний синтетичний наркотик PVP. Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Увесь цей час він перебував під вартою.

Наразі слідчі завершили розслідування за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

3 червня обвинувальний акт скерували до суду.

За розповсюдження особливо небезпечних синтетичних наркотиків зловмиснику загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости