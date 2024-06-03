Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:22
Просмотров: 61

У вівторок зранку польські фермери знов заблокують кордон

У вівторок зранку польські фермери знов заблокують кордон

4 червня з 10 години за київським часом до другої половини дня 6 червня, польські фермери планують блокування вантажної ділянки в пункті пропуску «Рава-Руська – Хребенне».

Про це повідомляє Державна митна служба України.

Відтак, очікується повна зупинка руху вантажних автомобілів на виїзд з України.

У напрямку на вʼїзд в Україну польська сторона пропускатиме не більше 24 вантажівок на добу (два запуски по 12 авто) і до 4 автомобілів на годину з гуманітарними вантажами.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 