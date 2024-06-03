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У вівторок зранку польські фермери знов заблокують кордон
4 червня з 10 години за київським часом до другої половини дня 6 червня, польські фермери планують блокування вантажної ділянки в пункті пропуску «Рава-Руська – Хребенне».
Про це повідомляє Державна митна служба України.
Відтак, очікується повна зупинка руху вантажних автомобілів на виїзд з України.
У напрямку на вʼїзд в Україну польська сторона пропускатиме не більше 24 вантажівок на добу (два запуски по 12 авто) і до 4 автомобілів на годину з гуманітарними вантажами.