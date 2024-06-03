У вівторок зранку польські фермери знов заблокують кордон

4 червня з 10 години за київським часом до другої половини дня 6 червня, польські фермери планують блокування вантажної ділянки в пункті пропуску «Рава-Руська – Хребенне».

Про це повідомляє Державна митна служба України.

Відтак, очікується повна зупинка руху вантажних автомобілів на виїзд з України.

У напрямку на вʼїзд в Україну польська сторона пропускатиме не більше 24 вантажівок на добу (два запуски по 12 авто) і до 4 автомобілів на годину з гуманітарними вантажами.

Агентство Телевидения Новости