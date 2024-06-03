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На Харківщині радять відкласти поїздки до водоймищ, та інших умовно «тихих» місць відпочинку

На Харківщині радять відкласти поїздки до водоймищ, та інших умовно «тихих» місць відпочинку

В ніч проти 3 червня росіяни вдарили ракетами С-300 по базі відпочинку «Занки» Чугуївського району.

Про це повідомляє нач. СУ поліції Харківщини Сергій Болвінов.

«45-річний Олексій приїхав сюди з Донеччини, рятуючись від обстрілів. Але сьогодні вночі чоловік загинув під час ракетної атаки. На базі відпочинку також перебували власники, які прийняли у себе переселенця. Чоловік та жінка в лікарні, у них струс мозку», – розказав Болвінов.

«В ці дні закликаю всіх бути максимально обережними, бажано відкласти виїзди до водоймищ — навіть до умовно «тихих» місць відпочинку, наголосив Болвінов.

Агентство Телевидения Новости

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