На Харківщині радять відкласти поїздки до водоймищ, та інших умовно «тихих» місць відпочинку

В ніч проти 3 червня росіяни вдарили ракетами С-300 по базі відпочинку «Занки» Чугуївського району.

Про це повідомляє нач. СУ поліції Харківщини Сергій Болвінов.

«45-річний Олексій приїхав сюди з Донеччини, рятуючись від обстрілів. Але сьогодні вночі чоловік загинув під час ракетної атаки. На базі відпочинку також перебували власники, які прийняли у себе переселенця. Чоловік та жінка в лікарні, у них струс мозку», – розказав Болвінов.

«В ці дні закликаю всіх бути максимально обережними, бажано відкласти виїзди до водоймищ — навіть до умовно «тихих» місць відпочинку, наголосив Болвінов.

Агентство Телевидения Новости