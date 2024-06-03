Які професії не підлягають мобілізації – Веніславський
Кабінет Міністрів готує список професій та посад, які будуть виключені зі списку мобілізації.
За словами голови підкомітету Верховної Ради з національної безпеки Федіра Веніславського, найближчим часом уряд надасть цей перелік, повідомляє Судово-юридична газета.
За його словами, основний акцент буде зроблено на захисті професій, а не окремих осіб, зокрема працівників критичних сфер промисловості.
«На рівні комітету ми розглядали алгоритми бронювання, намагалися чітко визначити перелік професій і посад, які можуть бути заброньовані, уникнути корупційних складових. Щоби не особи бронювалися, а лише фахівці, які необхідні для критичних галузей промисловості, військово-промислового комплексу, оборонно-промислового комплексу», – сказав Веніславський.
В основному в списку на бронювання будуть працівники критичних галузей промисловості.