Єдина в Україні багатоканальна «гаряча лінія» з питань соціального захисту запрацювала на Харківщині

На Харківщині запрацювала єдина в Україні багатоканальна «гаряча лінія» з питань соціального захисту сімейних форм виховання, ВПО, захисників та захисниць.

Про це повідомляє ХОВА.

Про старт роботи багатоканальної «гарячої лінії» під час брифінгу в Офіційному Медіацентрі Харківської ОВА розповіла заступниця директора обласного центру соціальних служб Ольга Щербакова.

Єдина в Україні багатоканальна «гаряча лінія» за коротким номером 1552 сприяє у наданні інформаційної, консультативної підтримки сімейним формам виховання, внутрішньо переміщеним особам, а також Захисникам та Захисницям України й членам їх родин. «Гаряча лінія» за номером 1552 працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 20:00. Дзвінки безплатні та конфіденційні.

«Метою роботи «гарячої лінії» – є забезпечення доступу визначених категорій населення до переліку послуг, підтримки, консультацій якими вони можуть скористатися на Харківщині. Запуск цієї «гарячої лінії» має стати пілотним проєктом в Україні», – зазначила Ольга Щербакова.

Представники сімейних форм виховання можуть отримати усю необхідну інформацію щодо усиновлення, опіки та піклування, виховання в прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, сім’ях патронатного вихователя, а також оздоровлення та лікування дітей тощо.

Внутрішньо переміщені особи зможуть отримати актуальну інформацію щодо евакуації, проживання, забезпечення гуманітарною допомогою, отримання медичних послуг, оформлення документів, консультацій щодо подальшого переміщення в інші регіони країни.

Захисники та захисниці й члени їх сімей зможуть отримати консультації в питаннях навчання учасників бойових дій та їх дітей, психологічної допомоги та реабілітації, отримання медичних послуг, проживання, оформлення документів тощо.

Агентство Телевидения Новости