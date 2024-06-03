Отт Тянак здобув перемогу в Італії на етапі ралі WRC

Отт Тянак здобув шокуючу перемогу на Rally Italia Sardegna в неділю в другій половині дня після тривалої агонії багаторічного лідера Себастьєна Ож’є.

Про це повідомляє офіційна сторінка WRC.

Естонець на Hyundai i20 N відсвяткував свій перший успіх в сезоні, коли пошкоджена шина на фінальному швидкісному тесті на пересіченій місцевості не дозволила Ож’є здобути третю поспіль перемогу в Чемпіонаті світу з ралі FIA.

Себастіян Ож’є лідирував на своєму Toyota GR Yaris з другої половини дня в суботу. Француз почав заключний доп Wolf Power Stage з перевагою в 6,2 секунди, але закінчив його з відставанням в 0,2 секунди після катастрофи на останніх кілометрах.

Сьогоднішній день став найблизьким спільним фінішем в історії WRC – він зрівнявся з результатом Ралі Йорданії 2011 року. Тоді Ож’є опинився на іншій стороні турнірної таблиці й випередив свого нинішнього боса команди Ярі-Матті Латвалу.

Тянак, який здобув свою попередню перемогу в Чилі минулого року, святкував перемогу скромно.

Він зіткнувся з подібним на цьому ж етапі у 2019 році, коли відмова гідропідсилювача керма коштувала йому гарантованої перемоги.

Дані Сордо приїхав на Hyundai до трійки лідерів, що дозволило корейській марці зберегти лідерство в чемпіонаті виробників. Спочатку 41-річний гонщик був не в найкращому настрої, але піднявся нагору, коли водії, що їхали попереду, зазнали поразки.

Одним з них був його напарник по команді Тьєррі Невілль, чия боротьба за подіум пішла шкереберть, коли він з’їхав з дороги на SS8.

Втіхою для Ньовіля стало те, що він отримав всі 12 очок, набраних у Супернеділю, і зберіг лідерство в серії.

В результаті Танак перемістився на друге місце в чемпіонаті разом з Елфіном Евансом, відстаючи від Ньовіля на 18 очок.

Таким чином турнірна таблиця чемпіонату виглядає так:

Першим залишається Тьєрі Невілль,, другий Отт Тянак та третій – Елфін Еванс.

Агентство Телевидения Новости