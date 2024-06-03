У харківської 92-ї бригади змінився командир

У 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка відбулася зміна командування: на місце Павла Федосенка призначено Володимира Коробку.

Про це повідомляється в офіційному Телеграм-каналі підрозділу.

Відбувся урочистий ритуал прощання з Бойовим Прапором Героя України полковника Павла Федосенка та передача бойового стягу новопризначеному командиру. Ним став полковник Володимир Коробка.

«Подякувавши побратимам та посестрам за самовіддану службу і героїзм, своєму наступнику Павло Федосенко побажав стійкості та успіхів у боротьбі зі споконвічним ворогом України», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости