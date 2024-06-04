Окупанти обстріляли газові мережі двох громад Харківської області

Протягом 1 та 2 червня військові рф завдали ударів по газовим комунікаціям Золочівської та Малоданилівської громад.

Про це повідомляє Харківська філія «Газмережі».

У одному з сіл Золочівської громади обстрілами пошкоджений розподільний газопровід низького тиску, який забезпечує надходження газу до будинків. Фахівці Харківської філії «Газмережі» відремонтували пошкоджену ділянку мережі без припинення газопостачання мешканцям громади.

У Малоданилівській громаді окупаційні війська перебили газопроводи житлових будинків та пошкодили обладнання на них. Частково ремонт будинкових газогонів також вдалось виконати без припинення подачі енергоносія.

Агентство Телевидения Новости