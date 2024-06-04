На Харківщині прикордонники знищили розташування окупантів

Під час аеророзвідки на Харківському напрямку бійці бригади «Сталевий Кордон» виявили особовий склад ворога, який розташовувався в одному з будинків населеного пункту.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

«FPV-дрон прикордонників швидко уразив ворожу будівлю з російськими окупантами всередині та ще раз нагадав загарбникам, що їм не місце на українській землі», – йдеться в повідомленні.

Втрати противника уточнюються.

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