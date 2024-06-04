Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:27
Просмотров: 115

На Харківщині прикордонники знищили розташування окупантів

На Харківщині прикордонники знищили розташування окупантів

Під час аеророзвідки на Харківському напрямку бійці бригади «Сталевий Кордон» виявили особовий склад ворога, який розташовувався в одному з будинків населеного пункту.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

«FPV-дрон прикордонників швидко уразив ворожу будівлю з російськими окупантами всередині та ще раз нагадав загарбникам, що їм не місце на українській землі», – йдеться в повідомленні.

Втрати противника уточнюються.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 