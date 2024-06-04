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Стало відомо про загибель стрільця-санітара з Харківщини, який вважався зниклим безвісти
23 травня, захищаючи територіальну цілісність та державний суверенітет України, біля населеного пункту Нововодяне Луганської області військовослужбовець Михайло Бородаченко.
Про це повідомляє Сахновщинська селищна рада.
Стрілець-санітар механізованого батальйону, солдат Михайло Бородаченко з 23 травня 2024 року вважався зниклим безвісти.
Захисникові було 28 років.
Поховання Героя відбудеться сьогодні у селі Максимівка.