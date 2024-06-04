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У Харкові на перехресті у центрі міста обмежили рух транспорту до кінця червня

У Харкові на перехресті у центрі міста обмежили рух транспорту до кінця червня

Рух транспорту на перехресті Гімназійна набережна – пров. Подільський – вул. Вернадського обмежений до 30 червня.

Раніше його планувалося відкрити 2 червня, повідомляє Харківська міськрада.

Як розказали в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з подовженням термінів проведення робіт з ремонту магістральної камери, яка розташована в районі клумби на цьому перехресті.

Рух транспорту організований вільною від виконання робіт смугою.

Агентство Телевидения Новости

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