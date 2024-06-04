Мистецький проєкт «Київ-Харків. Музика єднає» пройшов у Києві

Мистецький проєкт «Київ-Харків. Музика єднає» з 1 по 3 червня пройшов у столиці України.

Про це повідомляє Харківська міськрада.

Його організували з ініціативи місцевої влади Києва спільно з Департаментом культури Харківської міської ради, Київською муніципальною академією музики ім. Р. М. Глієра та Київським академічним драматичним театром на Подолі.

До проєкту долучилися обдаровані учні мистецьких освітніх закладів Харкова та Києва. Так, участь у події взяли 11 харківських музикантів. Разом з киянами вони виступили з концертною програмою.

Крім того, харківська делегація відвідала творчий вечір народного артиста України Олександра Злотника в Жовтневому палаці.

Також для них провели майстер-класи викладачі Київської муніципальної академії музики ім. Р. Глієра з різних спеціальностей. Учасники отримали пам’ятні подарунки.

Агентство Телевидения Новости