Окупанти стали обстрілювати Харків майже втричі частіше

Впродовж травня в Харкові було зафіксовано 76 ворожих обстрілів, що майже втричі більше порівняно з квітнем, коли ворог 28 разів обстріляв місто.

Про це повідомляє Харківська міська рада.

Про це сьогодні, 4 червня, в ефірі національного телемарафону повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

За його словами, сигнал повітряної тривоги минулого місяця лунав 193 рази. Загалом його тривалість склала близько 474 годин.

«Це дуже сумна статистика. Кілька місяців тому я попереджав увесь світ про те, що Харків потребує найсучасніших систем протиповітряної оборони. Ворог постійно вчиняє потужні обстріли, внаслідок яких гинуть люди», – розповів міський голова.

Мер зазначив, що, попри збройну агресію рф, у Харкові постійно проживає понад 1 млн громадян. Серед них – багато мешканців, яі переїхали з деокупованих територій, і евакуйованих з прикордоння.

Агентство Телевидения Новости