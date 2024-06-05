Харківська бригада НГУ показала вогневу роботу по «шахедах»

Від самого початку повномасштабного вторгнення мобільні вогневі групи бригади «Спартан» НГУ є одним з важливих елементів у системі протиповітряної оборони нашої держави.

Нацгвардія України показала роботу бійців по повітряних цілях.

Нацгвардійці працюють на передових позиціях та знешкоджують ворожі цілі, насамперед не даючи ворогу проводити розвідку своїми дронами.

«Російські безпілотники становлять велику загрозу по всій лінії фронту, зокрема «крила», які можуть залітати далеко вглиб позицій Сил оборони України та коригувати вогонь артилерії у режимі реального часу», – йдеться в повідомленні.

Завдяки зусиллям зенітно-ракетного дивізіону бригади «Спартан» ворожі «пташки» знищуються.

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