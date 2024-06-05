Оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 10:30 5 червня. 833 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1280 осіб. Також ворог втратив 12 танків, 16 бойових броньованих машин, 40 артилерійських систем, одну РСЗВ, три засоби ППО, 39 БпЛА оперативно-тактичного рівня, дві ракети, 69 автомобілів та 12 одиниць спеціальної техніки.

Вже сьогодні відбулося 38 бойових зіткнень. Окупанти здійснили два авіаудари із застосуванням шести КАБів, 550 обстрілів позицій ЗСУ. Також ворог задіяв для ударів 19 дронів-камікадзе.

На Харківському напрямку від початку доби триває бій в районі Вовчанська. Ситуація контрольована. Українські захисники продовжують заходи щодо посилення переднього краю оборони.

За уточненими даними, протягом минулої доби на цьому напрямку ворог втратив 127 осіб, з них 41 – безповоротно. Крім того, Сили оборони знищили танк, чотири артилерійські системи, 15 БпЛА, 15 автомобілів та шість одиниць спеціальної техніки. Уражено два склади з боєприпасами та 21 укриття особового складу.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости