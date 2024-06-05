У Харкові поліція допомогла багатодітній родині без житла

Ювенальні поліцейські Харкова надали допомогу родині, яка залишилась без житла.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

4 червня під час патрулювання Київського району міста до поліцейських звернулись небайдужі громадяни з повідомленням про те, що жінка з дітьми не має постійного місця мешкання та не знає, куди звернутись по допомогу у вирішенні соціально-побутових проблем.

Працівники ювенальної превенції Харківського районного управління поліції № 1 встановили місцеперебування 38-річної жінки.

У неї на вихованні троє неповнолітніх дітей: 8, 12 та 15 років. На початку травня родина переїхала до Харкова з Миколаївської області, де втратила житло. Коштів на оренду жінка не мала, тому вимушена була разом з дітьми проситися на ночівлю до малознайомих людей.

Зараз діти разом з матір’ю тимчасово знаходяться в лікувальній установі.

Соціальні служби допомагають родині вирішити соціально-побутові проблеми.

Агентство Телевидения Новости