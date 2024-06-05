У Харкові впровадили сервіс «Єдина квитанція»

Сервіс «Єдина квитанція міста Харкова», спрямований на функціонування єдиного розрахункового центру для інформування споживачів про житлово-комунальні послуги, впровадили в Харкові.

Про це повідомляє Харківська міськрада.

Відповідне рішення ухвалили сьогодні, 5 червня, на засіданні виконавчого комітету Харківської міської ради.

Як повідомили в Департаменті житлово-комунального господарства, сервіс сприятиме створенню зручних умов для оплати за спожиті послуги. Так, комунальні підприємства «Житлокомсервіс», «Комплекс з вивозу побутових відходів», «Харківводоканал» і «Харківські теплові мережі» припинять розсилати власні квитанції на сплату житлово-комунальних послуг. Згідно з рішенням, натомість вони надаватимуть відповідну інформацію до новоствореного сервісу для формування, друку та доставки єдиної квитанції.

Крім того, на засіданні виконкому виконавцям комунальних послуг некомунальної форми власності, управителям багатоквартирних будинків, об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків рекомендували укладати договори про приймання платежів з фінансовими установами, які здійснюють переказ коштів з використанням сервісу «Єдина квитанція».

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