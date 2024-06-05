Українців з 2 паспортами розглядають лише як громадян України – ДПСУ

Навіть якщо громадяни України мають паспорт іншої країни, їх передусім розглядають виключно як громадян України, і на них поширюються права й обов’язки громадян України.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

«Формулювання, що шириться на різних ресурсах, про те, що українців з подвійним громадянством тепер не випускатимуть з країни, м’яко кажучи, не коректне. Вкотре можу зазначити, що в Україні заборонено подвійне громадянство. Навіть якщо громадяни України мають паспорт іншої країни, їх насамперед розглядають виключно як громадян України, і на них поширюються права й обов’язки громадян України», – сказав Демченко.

Він зазначив, що такі норми діяли й раніше.

«І, до прикладу, на кордоні прикордонники неодноразово виявляли громадян нашої країни, які на паспортному контролі видавали себе за іноземців. Таких громадян завжди притягують до визначеної законодавством відповідальності», – пояснили у відомстві.

Водночас, як наголосив Демченко, не варто плутати з громадянами України, які постійно проживають за межами України та які мали у своїх документах відповідні відмітки про оформлення виїзду за кордон на постійне місце проживання та відмітки (штамп) про взяття на постійний консульський облік у закордонній дипломатичній установі України.

«Раніше такі громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років на час воєнного стану також мали можливість виїжджати за межі України. Однак зі зміною норм законодавства тепер така можливість для них обмежена», – пояснили в Держприкордонслужбі.

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