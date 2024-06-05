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На Харківщині о 16:00 будуть відключені від електрики деякі райони області

На Харківщині о 16:00 будуть відключені від електрики деякі райони області

АТ «Харківобленерго» інформує, що сьогодні, 5 червня, о 16:00 будуть знеструмлені споживачі в зоні обслуговування Балаклійського, Ізюмського, Куп’янського, Борівського, Шевченківського, Великобурлуцького, Зміївського та частково Первомайського районів електричних мереж.

Про це повідомляє Харківобленерго.

Відключення електроенергії пов’язане з необхідністю проведення аварійно-відновлювальних робіт в енергомережі та орієнтовно триватиме до 19:00.

Агентство Телевидения Новости

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