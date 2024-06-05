Збільшилась активність окупантів на Куп’янському напрямку

Оперативна інформація станом на 14.00 05.06.2024 щодо російського вторгнення.

На Харківському напрямку ворог продовжує завдавати авіаударів по українських містах і селах з території російської федерації, з напрямку Шебекіного, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На цей час відбулося 54 бойових зіткнення. Найбільша активність противника – на Покровському напрямку та у Харківській області.

Так, сьогодні, терористи з повітряного простору рф вже скинули п’ять керованих авіаційних бомб у район Охрімівки та одну – на Вовчанськ. Також, били некерованими авіаракетами по Ветеринарному.

Відбито дві атаки загарбників у бік села Липці. На даний час тривають три боєзіткнення у районі Вовчанська.

Збільшилась інтенсивність штурмових дій російських окупантів на Куп’янському напрямку. Сім разів противник атакував позиції наших підрозділів неподалік Синьківки, Степової Новоселівки, Стельмахівки, Чернещини та Дружелюбівки. У напрямку двох останніх населених пунктів бої наразі тривають. Авіаудару КАБом противник завдав у район села Нове.

На Сіверському напрямку російський агресор продовжує намагання штурмувати позиції українських захисників в районах Верхньокам’янського, Виїмки та Роздолівки. Загальна кількість боєзіткнень зросла до п’яти. Три атаки нашими воїнами успішно відбито, дві, у напрямку Роздолівки, ще поки тривають. Свої дії неподалік Верхньокам’янського окупанти підтримували застосуванням двох керованих авіабомб.

На Краматорському напрямку окупанти застосовують некеровані авіаційні ракети в районах сіл Північне та Дружба. Сім атак, біля Іванівського, Кліщіївки та Андріївки, підрозділи Сил оборони відбили. Один бій біля Білої Гори ще триває.

Агентство Телевидения Новости