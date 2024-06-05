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Збільшилась активність окупантів на Куп’янському напрямку

Збільшилась активність окупантів на Куп’янському напрямку

Оперативна інформація станом на 14.00 05.06.2024 щодо російського вторгнення.

На Харківському напрямку ворог продовжує завдавати авіаударів по українських містах і селах з території російської федерації, з напрямку Шебекіного, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На цей час відбулося 54 бойових зіткнення. Найбільша активність противника – на Покровському напрямку та у Харківській області.

Так, сьогодні, терористи з повітряного простору рф вже скинули п’ять керованих авіаційних бомб у район Охрімівки та одну – на Вовчанськ. Також, били некерованими авіаракетами по Ветеринарному.

Відбито дві атаки загарбників у бік села Липці. На даний час тривають три боєзіткнення у районі Вовчанська.

Збільшилась інтенсивність штурмових дій російських окупантів на Куп’янському напрямку. Сім разів противник атакував позиції наших підрозділів неподалік Синьківки, Степової Новоселівки, Стельмахівки, Чернещини та Дружелюбівки. У напрямку двох останніх населених пунктів бої наразі тривають. Авіаудару КАБом противник завдав у район села Нове.

На Сіверському напрямку російський агресор продовжує намагання штурмувати позиції українських захисників в районах Верхньокам’янського, Виїмки та Роздолівки. Загальна кількість боєзіткнень зросла до п’яти. Три атаки нашими воїнами успішно відбито, дві, у напрямку Роздолівки, ще поки тривають. Свої дії неподалік Верхньокам’янського окупанти підтримували застосуванням двох керованих авіабомб.

На Краматорському напрямку окупанти застосовують некеровані авіаційні ракети в районах сіл Північне та Дружба. Сім атак, біля Іванівського, Кліщіївки та Андріївки, підрозділи Сил оборони відбили. Один бій біля Білої Гори ще триває.

Агентство Телевидения Новости

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