На Харківщині триває евакуація населення з прикордоння

Щоденно правоохоронці об’їжджають небезпечні території та пропонують громадянам допомогу в евакуації.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

5 червня з Вовчанської громади працівники відділу поліції № 1 Чугуївського РУП вивезли 23 мирних мешканців. Ще чотирьох громадян евакуювали з села Івашки Золочівської ТГ та одну людину з Липецької ТГ.

Всі громадяни, які бажають евакуюватися, можуть звертатися на «гарячу лінію» за номером телефону0-800-33-92-91, спецлінію поліції «102» або до найближчих відділень поліції.

Агентство Телевидения Новости