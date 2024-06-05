На Харківському напрямку ворог концентрує свої головні зусилля – Сирський

Головнокомандувач ЗСУ працював у районі активних бойових дій на Харківському та Куп’янському напрямках Східного фронту.

Противник продовжує проведення наступальних дій, зосереджуючи основні зусилля на Курахівському, Покровському, Купʼянському, Харківському напрямках, повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Ворог проводить активні штурмові дії у Вовчанську та на підступах до Часового Яру з метою оволодіння та взяття під контроль цих двох населених пунктів, зазначив Сирський.

На інших напрямках ворог проводить наступальні дії з метою розтягування лінії активного фронту, сковування наших військ та недопущення перекидання їх на інші ділянки ведення бойових дій.

В цілому ситуація залишається складною внаслідок високої інтенсивності бойових дій та широкого використання противником бронетехніки, застосування значної кількості керованих авіаційних бомб.

На Харківському напрямку ворог концентрує свої головні зусилля та намагається просуватися в бік Глибоке – Липці, але зазнає значних втрат та не має успіху.

«У Вовчанську наша головна задача на цьому етапі стримати ворога, завдати йому максимальних втрат та поступово просуватись вперед для звільнення наших територій. Складна ситуація в районі Купʼянська. Противник намагається прорвати оборону наших військ з двох напрямків. Тривають жорсткі бої. Наше завдання зупинити ворога і примусити перейти його до оборони, – наголосив Головнокомандувач.

«Моя задача забезпечити цей напрямок достатньою кількістю боєприпасів та боєздатними резервами, що дозволить значно зміцнити оборону. Попри всю складність ситуації, у нас є шанси змінити обстановку на нашу користь. І сили оборони роблять для цього все можливе. Хочу відмітити ефективну роботу більшості командирів та штабів. Командири наших підрозділів у повному обсязі володіють обстановкою, вміло застосовують усі види озброєння, особливо ударні дрони всіх типів, підкреслив Сирський.

Агентство Телевидения Новости