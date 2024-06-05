ЗСУ отримали зенітні установки Cheetah

Українські воїни почали використовувати зенітні установки під назвою Cheetah, які є аналогом німецьких Gepard.

Про це повідомило Повітряне командування Захід у середу, 5 червня, пише Кореспондент.

Вказано, що ця зенітка оснащена двома гарматами калібру 35 мм. Також на борту є радіолокаційні станції для стеження і пошуку цілей та наведення. Третім важливим компонентом є бортовий комп’ютер. Він аналізує всі параметри цілі та здійснює наведення на ціль.

Фактично Cheetah має ідентичний вигляд до Gepard. Відрізняються вони тільки радіолокаційними станціями. Раніше зенітки Cheetah стояли на озброєнні армії Нідерландів.

Наразі ці установки «полюють» на російські ударні дрони та крилаті ракети у складі сил і засобів протиповітряної оборони Повітряного командування «Захід».

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