В Естонії вже не залишилося запасів зброї та боєприпасів для передачі Україні

Туулі Дунетон, віцеканцлерка з питань оборонної політики Міністерства оборони Естонії, заявила, що в країни практично не лишилося на складах зброї й боєприпасів, які вона могла б передати Україні.

Про це, як пише «Європейська правда», повідомляє ERR.

Посадовиця висловила сподівання, що міністерство отримає додаткові сто мільйонів євро, заплановані на військову підтримку України в бюджеті на наступний рік. Адже, за її словами, підтримка України не повинна відбуватися за рахунок розвитку обороноздатності Естонії.

«Але також зрозуміло, що у нас залишається все менше конкретного озброєння і боєприпасів, які ми можемо відправити в Україну з наших власних запасів”» – зазначила Дунетон.

Після повномасштабного вторгнення Росії Естонія відправила низку вантажів допомоги українським силам оборони. Допомога надавалася зі складів естонської армії.

Наприклад, Україна отримала від Естонії Javelin, які на естонських складах за кілька років зіпсувалися б. Естонія також надіслала Україні гаубиці, оскільки на заміну їм в країну прибуває все більше мобільної артилерії.

«Напевно, ще можна дуже рідко заглядати в резерви Сил оборони Естонії, щоб подивитися, що можна зібрати й відправити в Україну в разі великої надзвичайної ситуації. Але в загальній картині вони вже повністю себе вичерпали» – сказала посадовиця.

«Якщо ми хочемо купити абсолютно нові боєприпаси або озброєння на ринку або приєднатися, наприклад, до німецької ініціативи щодо ППО, цей фінансовий ресурс повинен надходити додатково», – пояснила вона.

Агентство Телевидения Новости