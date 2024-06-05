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Троє жінок зазнали поранень внаслідок обстрілів Харківщини

Троє жінок зазнали поранень внаслідок обстрілів Харківщини

Сьогодні, 5 червня, окупанти обстрілювали Харківський, Чугуївський, Ізюмський та Куп’янський райони Харківської області: поранено трьох жінок.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Вдень 5 червня окупанти здійснили обстріл с. Бугаївка Чугуївського району. Загорілись житлові будинки. Отримали поранення дві жінки віком 67 та 78 років.

Близько 15:00 ворог завдав авіаудар по с. Черкаські Тишки: пошкоджено приватні домоволодіння.

Вдень 5 червня під російськими ударами було м. Купʼянськ та с. Митрофанівка Купʼянського району. У населених пунктах пошкоджено приватні будинки та господарчі споруди. Близько 18:00 зс рф знову здійснили обстріл Купʼянська: поранено 56-річну жінку.

Орієнтовно об 11:00 сьогодні російські військові також завдали авіаудар по приватному житловому сектору в селищі Борова Ізюмського району.

За процесуального керівництва окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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