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На Харківщині взяли в полон групу російських штурмовиків
У місті Вовчанськ Харківської області бійці 36 окремої бригада морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Білинського взяли в полон групу окупантів.
Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці підрозділу.
«В ході блискавичної контратаки морпіхів-Білинківців у Вовчанську нашими воїнами було взято в полон групу російських штурмовиків. Поповнюємо обмінний фонд, щоб повернути наших братів з російських катівень», – зазначили військові.
За даними Генштабу ЗСУ, станом на Харківському напрямку сьогодні активних штурмових дій ворога не відбувалось. На Куп’янському напрямку триває ворожа атака в районі Дружелюбівки.