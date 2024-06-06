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На Харківщині взяли в полон групу російських штурмовиків

На Харківщині взяли в полон групу російських штурмовиків

У місті Вовчанськ Харківської області бійці 36 окремої бригада морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Білинського взяли в полон групу окупантів.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці підрозділу.

«В ході блискавичної контратаки морпіхів-Білинківців у Вовчанську нашими воїнами було взято в полон групу російських штурмовиків. Поповнюємо обмінний фонд, щоб повернути наших братів з російських катівень», – зазначили військові.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на Харківському напрямку сьогодні активних штурмових дій ворога не відбувалось. На Куп’янському напрямку триває ворожа атака в районі Дружелюбівки.

Агентство Телевидения Новости

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