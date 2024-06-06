Через ворожі обстріли за добу постраждали чотири людини: слідчі фіксують наслідки

Протягом доби військові рф обстрілювали населені пункти Харківського, Ізюмського та Куп’янського районів.

5 червня внаслідок ворожого артобстрілу з РСЗВ «Ураган» міста Куп’янськ пошкоджено приватні будинки, повідомляє поліція Харківської області.

Поранена цивільна жінка.

У селі Митрофанівка в результаті російського обстрілу пошкоджено надвірні будівлі.

Село Борова військові рф обстріляли з авіації. Пошкоджено 8 приватних будинків та 4 господарчі споруди.

В результаті обстрілу села Борова з УМПБ Д-30 пошкоджено приватні будинки.

Двома КАБами росіяни завдали удари по селищу Черкаські Тишки. Пошкоджені п’ять приватних будинків.

Селище Митрофанівка росіяни обстріляли з РСЗВ «Град». Пошкоджено господарчу споруду.

У селі Бугаївка пошкоджено 3 приватних будинки, 2 господарчі споруди, поранені дві жінки.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 ККУ

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