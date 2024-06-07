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Стало відомо про смерть гранатометника з Харківщини, якого рік вважали зниклим безвісти

Стало відомо про смерть гранатометника з Харківщини, якого рік вважали зниклим безвісти

На війні з рф загинув захисник з Харківщини, житель селища Перемога Іван Рогацький.

Про це повідомляє Золочівська селищна рада.

До лав ЗСУ Іван Рогацький був призваний в січні 2023 року. Служив у морській піхоті, був гранатометником. Боронив Батьківщиину від російських окупантів спочатку під Одесою, а далі в Донецькій області, де під час штурмових дій в районі населеного пункту Велика Новосілка 7 червня 2023 року загинув.

Протягом року Іван Рогацький вважався зниклим безвісти, а сьогодні рідним надійшло повідомлення про його загибель.

У 35-річного захисника залишилися мама, тато й син.

Агентство Телевидения Новости

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