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Через недотриманням лімітів споживання на Харківщині застосовувалися аварійні відключення світла

Через недотриманням лімітів споживання на Харківщині застосовувалися аварійні відключення світла

Сьогодні, 7 червня, ліміти споживання електроенергії діють в усіх регіонах України протягом доби. Для дотримання лімітів обленерго застосовують графіки погодинних відключень для промислових і побутових споживачів.

Про це повідомили в НЕК «Укренерго».

6 червня з 19:21 до 22:13 у зв’язку з недотриманням лімітів споживання диспетчерський центр «Укренерго» був вимушений застосувати аварійні відключення для побутових та промислових споживачів у Волинській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Львівській, Миколаївській, Київській, Кіровоградській, Одеській, Рівненській, Харківській областях та м. Київ.

Головна причина застосування заходів обмеження – наслідки вже шести ракетних ударів ворога по українських електростанціях. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку цих атак.

«Для подолання дефіциту в енергосистемі залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи. Але через масштабність пошкоджень цих заходів не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі. Тому диспетчерський центр «Укренерго» вимушений застосовувати заходи обмеження споживання і для промислових, і для побутових споживачів», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

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