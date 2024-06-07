В Чугуєві ліквідовують наслідки нічної атаки «шахедів»

Вночі 7 червня окупанти атакували Чугуївську громаду на Харківщині, застосувавши біля десятка ударних безпілотників «шахед».

Про це повідомила міська голова Чугуєва Галина Мінаєва.

«Сьогоднішня ніч стала черговим випробуванням на міцність для усієї Чугуївської громади: біля десятка шахедів ворог спрямував на домівки мирних мешканців та об’єкти цивільної інфраструктури. В підсумку маємо пошкодження житла та майна громади», – йдеться в повідомленні.

Цього разу обійшлося без жертв та поранених. Наразі триває ліквідація наслідків обстрілу, розгорнута робота з реєстрації пошкоджень майна городян для подальшої передачі даних на єВідновлення.

Нагадаємо, за даними Харківської ОВА, вночі 7 червня о 00:40 внаслідок потрапляння БпЛА в землю в Чугуєві пошкоджено автомобіль, паркан, водопровідну трубу, вікна дев’ятиповерхового та п’ятиповерхового будинків, амбулаторію, магазин, відділення Укрпошти, приміщення СТО.

Близько 00:30 стався обстріл смт Малинівка Чугуївського району: окупанти вдарили по території бази відпочинку БпЛА та ракетами С-300. Пошкоджені будинки та майно.

Агентство Телевидения Новости