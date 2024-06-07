Нафтогаз передасть Харкову газопоршневу електростанцію

Група Нафтогаз передасть Харкову газопоршневу енергетичну установку Deutz, яка може виробляти електричну та теплову енергію для потреб міста.

Про це повідомляє Харківська міська рада.

«Установку нададуть за домовленістю очільника Групи Нафтогаз Олексія Чернишова та Харківського міського голови Ігоря Терехова», – йдеться в повідомленні.

Ця установка була побудована у 2007 році, проте не експлуатувалася. Вона може допомогти прифронтовому місту-мільйоннику під час війни та забезпечити теплом й електроенергією мешканців.

Як повідомили в міськраді, встановлення когенераційних установок та блочно-модульних котелень – це один із кроків у підготовці до наступного опалювального сезону. Це сприятиме децентралізації системи теплопостачання, забезпечить енергобезпеку та енергоефективність.

Агентство Телевидения Новости