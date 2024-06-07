Під Харковом консервують пошкоджену обстрілами стайню кінноспортивної школи

На Харківщині розпочалися роботи з консервації приміщень стайні Дергачівської кінноспортивної школи, пошкодженої під час обстрілу 30 травня.

Про це повідомив голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов.

За його словами, на прохання щодо консервації та порятунку приміщення стайні кінноспортивної школи відгукнулися жителі Малої Данилівки, Дергачів, Черкаської Лозової, Харкова та інших населених пунктів.

«Кінноспортивна школа має велике соціальне та освітнє значення не тільки для громади Малої Данилівки, де вона розташована, але й Харківщини в цілому. Сотні навчених дітей, епоха спортсменів, тисячу студентів спеціалістів», – йдеться в повідомленні.

За інформацією Олександра Гололобова, Малоданилівська громада з моменту ліквідації районів у 2021 році частково покривала витрати спортивного закладу (50%), а в надважких (2022-2023 роки) повністю забезпечувала заклад.

Заклад став прихистком для коней та інших тварин, які були доставлені волонтерами з тимчасово окупованих територій.

Агентство Телевидения Новости