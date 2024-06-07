Рахунки військовозобов’язаних, які вказали фейкові адреси у Резерв+, можуть заблокувати

Поштове повідомлення, де проставлено відмітку про відсутність особи за адресою, яку військовозобов’язаний вказав у Резерв+, може вважатися підтвердним документом для того, аби ТЦК не складало протокол, а відразу виносило постанову про накладення штрафу.

Про це повідомляє Судово-юридична газета.

Повідомлення у додатку Резерв+ фейкової адреси проживання може мати негативні наслідки для військовозобов’язаної особи. Так, належним підтвердженням оповіщення відповідно до постанови Кабміну є поштове повідомлення, яке надсилало ТЦК за адресою, вказаною при оновленні даних, у якому проставлена відмітка про відсутність особи за цією адресою.

Оскільки за наявності підтвердних документів протокол за порушення правил військового обліку може не складатися, а відразу виноситися постанова про штраф, то чоловіки, які дали у Резерв+ недійсну адресу, ризикують опинитися із заблокованими рахунками.

Агентство Телевидения Новости