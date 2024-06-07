У Харкові «швидка» залучила до транспортування хворої рятувальників

6 червня о 19:15 надійшов екстрений виклик до харківʼянки 73 років.

Про це повідомляє «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».

По прибуттю було встановлено діагноз «гостре порушення мозкового кровообігу».

Вага жінки становила приблизно 180 кг.

Для обережного транспортування хворої з 15 поверху будинку, у якому не працював ліфт, було залучено працівників ДСНС.

Бригадою ЕМД 305 у складі фельдшера та водія, хвору було шпиталізовано до лікувального закладу.

Агентство Телевидения Новости