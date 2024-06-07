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На Харківщині трактор наїхав на міну: отримав травми місцевий мешканець

На Харківщині трактор наїхав на міну: отримав травми місцевий мешканець

6 червня близько 12:15 до Чугуївського РУП надійшло повідомлення про те, що в селі Нова Гнилиця підірвався трактор.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Водій транспортного засобу під час виконання робіт наїхав на міну «Пелюстка». Внаслідок вибуху 50-річний чоловік, який знаходився поруч з трактором, отримав тілесні ушкодження.

Поліцейські рекомендують громадянам не пересуватися там, де можуть бути заміновані ділянки – це узбіччя, лісосмуги, не орані поля.

Агентство Телевидения Новости

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