На Харківщині трактор наїхав на міну: отримав травми місцевий мешканець

6 червня близько 12:15 до Чугуївського РУП надійшло повідомлення про те, що в селі Нова Гнилиця підірвався трактор.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Водій транспортного засобу під час виконання робіт наїхав на міну «Пелюстка». Внаслідок вибуху 50-річний чоловік, який знаходився поруч з трактором, отримав тілесні ушкодження.

Поліцейські рекомендують громадянам не пересуватися там, де можуть бути заміновані ділянки – це узбіччя, лісосмуги, не орані поля.

Агентство Телевидения Новости