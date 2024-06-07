Комунальники у Харкові ремонтують пошкоджений обстрілами будинок на вулиці Героїв Праці

У житловому будинку на вулиці Героїв Праці, який був пошкоджений внаслідок обстрілів, тривають відновлювальні роботи.

Про це повідомляє міськрада.

Як розказали в Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції, там вже відновили пошкоджені вентиляційні канали, зруйновану стіну та перекриття над ліфтовим приміщенням.

Крім того, будівельники відремонтували пошкоджену осколками покрівлю, замінивши 355 кв. м мʼякого покриття.

Зараз фахівці встановлюють у підʼїздах нові металопластикові вікна. Загалом у місцях загального користування там були вибиті 36 вікон.

Агентство Телевидения Новости