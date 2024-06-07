На Харківщині сьогодні російський дрон влучив у авто: постраждали дві жінки
За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
За даними слідства, у селищі Козача Лопань Дергачівської територіальної громади 7 червня близько 13:20 ворожий дрон влучив у автомобіль.
В авто перебували 62-річна водійка та 65-річна пасажирка.
Жінки отримали поранення, наразі медики надають їм медичну допомогу.
Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених зс рф.