На Куп’янському напрямку від початку доби відбулося вже шість боєзіткнень

Оперативна інформація станом на 14.00 07.06.2024 щодо російського вторгнення.

Окупанти зі своєї території продовжують бити керованими авіаційними бомбами по Харківщині, повідомляє Генштаб ЗСУ.

З Бєлгорода (рф) ворог завдав два удари з використанням чотирьох КАБів по Липцях. В районі населеного пункту Тихе триває бій.

Дещо активізувалися російські окупанти на Куп’янському напрямку. Від початку доби тут відбулося вже шість боєзіткнень в районах Синьківки, Піщаного та Дружелюбівки. Поблизу Греківки дві штурмові дії ворога ще тривають. Втрат позицій не допущено.

На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито три наступальні дії поблизу Тернів, Торського та Серебрянського Лісу. В районах Новосадового та Ямполя ворог продовжує атакувати.

Від початку доби кількість бойових зіткнень вже зросла до 34. Найбільшу активність окупанти проявляють на Покровському напрямку. Сили оборони стримують ворожі атаки. На цей час триває 16 боєзіткнень вздовж всієї лінії фронту.

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