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«Відмовитися від використання кондиціонерів, також обмежити вуличне освітлення», – Шмигаль

«Відмовитися від використання кондиціонерів, також обмежити вуличне освітлення», – Шмигаль

Кабінет міністрів України доручив органам державної влади завдання зменшити споживання електроенергії.

Як повідомляє РБК-Україна, відповідне рішення прем’єр-міністр Денис Шмигаль озвучив під час засідання Кабміну 7 червня.

«Працюємо над тим, аби зменшити споживання. Починаємо з себе. Перед усіма органами державної влади поставлене завдання зменшити споживання електроенергії. Ухвалюємо сьогодні відповідне розпорядження уряду», – розповів Шмигаль.

За його словами, міністерства, центральні органи виконавчої влади, обласні державні адміністрації мають відмовитися від використання кондиціонерів, зовнішнього освітлення будівель і прилеглої території.

Окрім того, аналогічні кроки було рекомендовано зробити правоохоронним органам, органам судової влади, іншим держорганам. Місцевій владі – обмежити вуличне освітлення.

«Бізнес закликаємо також обмежити використання кондиціонерів та іншого енергоємного обладнання, яке не критичне для виробничої діяльності», – зауважив прем’єр.

Однак він розповів, що винятком буде використання кондиціонерів у лікарнях та на підприємствах, де кондиціонування повітря є частиною виробничого процесу.

Агентство Телевидения Новости

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